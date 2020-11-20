РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Тренер Федерации самбо городского округа Люберцы Андрей Лецко занял второе место на чемпионате мира среди мастеров на призы Союзного государства, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соревнования проходят в Минске с 19 по 21 ноября.

«Андрей Лецко занял второе место в возрастной категории 45-49 лет. Еще один наш тренер - Юрий Иванов - в упорной борьбе проиграл по качеству оценок со счетом 4:4 и выбыл из борьбы за медали. Поздравляем наших мастеров-ветеранов с дебютом на мировых чемпионатах! Отдаем должное их воле к победе, силе духа и любви к своему виду спорта! Вы подаете отличный пример молодежи и заставляете равняться на вас!» - говорится в сообщении.

Организаторами чемпионата выступила Белорусская федерация самбо, РЦОП «Стайки», ассоциация спортсменов «Мы родом из самбо» при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Участники борются в семи весовых категориях индивидуального зачета и в пяти категориях командного.