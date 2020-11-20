РИАМО - 20 ноя. Квартира загорелась в доме в Николоямском переулке в столице, возгорание оперативно потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 17:06 поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Николоямский, дом 3А, корпус 3 (ЦАО). Произошло возгорание в квартире на пятом этаже 14-этажного дома», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь в квартире потушили в 17:33. Сведений о пострадавших не поступало.

Около 20 человек самостоятельно вышли из подъезда дома, где горела квартира.