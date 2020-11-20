РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу поздравил педиатров с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Сегодня, 20 ноября, свой профессиональный праздник отмечают педиатры. Что может быть важнее, чем здоровье малыша? Сегодня в поликлиниках и стационарах нашего округа работают 129 педиатров. От всей души поздравляю всех причастных с праздником, у вас – особая профессия. Вы следите за здоровьем наших малышей, идете с ними рука об руку с самых первых дней рождения», - отметил глава.

Он сказал спасибо педиатрам за безграничную любовь и доброту, терпение, верность профессии.

«От всей души желаю здоровья, сил, семейного тепла, благодарных пациентов. Сейчас, в период пандемии, вам особенно тяжело - спасибо за ваш труд. С праздником! И, пожалуйста, берегите себя», - сказал Ружицкий.

Эта дата, 20 ноября, выбрана не случайно: она совпадает со Всемирным днем ребенка. В этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а еще 30 лет спустя — Конвенция его прав.