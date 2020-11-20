РИАМО - 20 ноя. В Московской области к зиме подготовили более 10 тысяч автобусов, 500 электричек, а также автовокзалы и железнодорожные станции, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Автобусы прошли сезонное техническое обслуживание. С сентября специалисты проводили диагностику всех систем и оборудования, которые влияют на комфорт и безопасность пассажирских перевозок.

«Особое внимание уделялось проверке работы систем отопления салона и охлаждения двигателя, пневмосистемам, подъемникам для людей с ОВЗ и аппарелям. Также проводилась ревизия тормозной системы, рулевого управления и ходовой части автобусов», - говорится в сообщении.

Проверили и колеса машин, в том числе глубину протектора и изношенность шин. На некоторых моделях автобусов шины заменили на зимние. На многих транспортных средствах установлена всесезонная резина.

Комплексная диагностика одного автобуса занимает от трех до 12 часов, это зависит от класса автобуса и марки.

Водители также прошли инструктаж о правилах работы в неблагоприятных погодных условиях.

«К зимнему сезону также готовы и электропоезда: новый подвижной состав ЦППК и поезда МЦД оснащены системами климат контроля», - уточняется в материале.

Во всех электричках на всех направлениях рабочие провели уплотнение и герметизацию окон и форточек, а еще проверили исправность освещения салонов и тамбуров в вагонах.