РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Жители городского округа Люберцы, получившие сертификат на региональный материнский капитал, могут оформить выплату на региональном портале госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Оформить можно по ссылке. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой этот вариант выбирают все больше жителей», - говорится в сообщении.

В Московской области право на получение ежегодной выплаты имеют лица, получившие сертификат и не использовавшие средства материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года.

Результат оказания услуги придет в личный кабинет заявителя в течение 8 рабочих дней.

Распоряжаться средствами регионального материнского капитала в полном объеме либо по частям можно по следующим направлениям: получение образования ребенком (детьми); улучшение жилищных условий; получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей (50 тысяч рублей в 2020 году и 50 тысяч рублей, либо остаток средств, в 2021 году).

Подать заявление на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей необходимо: за 2020 год – не позднее 1 апреля 2021 года; за 2021 год – не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года.



