РИАМО - 20 ноя. Более 2 тысяч платформ ЦППК регулярно очищаются от снега и наледи, за этим тщательно следят, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Очистка производится как на самих платформах, так и на сходах с них. Перед прогнозируемым выпадением снега сотрудники компании обрабатывают платформы противогололедным материалом», - говорится в сообщении.

Если снег идет долго, привлекаются дополнительные силы для уборки.

«Остановочные пункты обрабатываются противогололедным материалом при каждом выпадении 5-7 сантиметров свежего неуплотненного снега», - говорится в сообщении.

Пассажирам также напомнили о необходимости носить в транспорте маски и перчатки.