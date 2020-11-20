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Александр Манзюк
Сильный снегопад накрыл Москву и большую часть Московской области.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Температура в столице колеблется около нуля градусов.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Из-за сильного снегопада в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Водителей просят быть аккуратнее на дорогах.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработки мостов, тоннелей, набережных, эстакад и путепроводов.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На отдельных участках МКАД, а также в новой Москве организовано дежурство тягачей.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В предстоящие выходные синоптики прогнозируют выпадение до пяти сантиметров снега.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Также метеорологи предупредили москвичей о том, что в начале новой недели в городе ожидается ледяной дождь, который может продолжаться несколько суток.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: первый сильный снегопад в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: первый сильный снегопад в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: первый сильный снегопад в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: первый сильный снегопад в Москве.
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