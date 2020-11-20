РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетил ООО «Кирелис» – современный центр материально-технического снабжения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Компания поставляет изделия из резины и полимеров для технических нужд.

«Компания существует на рынке 10 лет, поставляет свыше восьми тысяч наименований различной продукции. Это шланги для ассенизаторских машин, подшипники, конвейерные ленты, пластины для дорожной техники. Продукция, которую реализует предприятие, широко используется в промышленности: на химических, энергетических предприятиях, в машиностроительном производстве, в медицинской, пищевой, нефтегазодобывающей промышленности. Предприятие поставляет товары от отечественных, индийских и китайских производителей клиентам из России и стран СНГ», – сказал Ружицкий.

Глава округа отметил, что в компании трудятся более 120 человек – большинство из них проживают в городском округе Люберцы.

«Это важный момент – работать рядом с домом. Я пообщался с сотрудниками – своей работой и зарплатой они довольны. Искренне желаю всему коллективу, в первую очередь, здоровья, успехов в работе и финансового благополучия!» – добавил Ружицкий.

Генеральный директор компании Людмила Кириенко отметила, что пандемия не повлияла на работу предприятия: продукция ООО «Кирелис» востребована всегда. На предприятии строго соблюдается стандарт организации работы.