РИАМО - 20 ноя. 122 тысячи технологических компаний работают на территории столицы на сегодняшний день, в них заняты свыше 1 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Сфера технологий имеет большой удельный вес в экономике Москвы. В ней занято больше 1 миллиона человек», – сказала заммэра столицы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина во время встречи с участниками чемпионата Cybathlon 2020.

Она подчеркнула, что в прошлом году компании такого типа заработали около 11,5 триллиона рублей. В сравнении с 2018 показатель вырос на 5%.

Столичные власти продолжают поддерживать данную отрасль. Представители технологического бизнеса могут получить субсидии на инжиниринг, оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Для них также есть гранты на реализацию комплексных инновационных проектов.

Сергунина отметила, что с начала 2020 года по всем трем программам в городе одобрили выплаты на порядка 875 миллионов рублей.