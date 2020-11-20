РИАМО - 20 ноя. Застройщики могут поднять цены на апартаменты в России, если их статус будет изменен на жилой, сообщил РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин в ходе парламентских слушания в Совете Федерации сообщил, что в министерстве планируют утвердить законодательно жилой статус уже возведенных апартаментов, но в скором времени запретить их строительство.

«Если предположить, что все строящиеся апартаменты будут приравнены к квартирам, то их застройщиками может быть принято решение о повышении цен из-за изменения их статуса», - сказал Попов.

Он отметил, что на апартаменты в Московском регионе приходится около 15% от общего объема предложений и не более 10% от числа сделок, поэтому повышение их стоимости затронет небольшую долю предложения.

По его словам, если апартаменты подорожают на 5-6%, то эта индексация добавит 1-1,2% к повышению цен по рынку в целом.