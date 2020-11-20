РИАМО - 20 ноя. Правоохранительные органы столицы провели проверку после публикации в СМИ информации о насилии приемного отца в отношении детей, данные не подтвердились, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«Как только поступила информация, полиция приступила к проверке. Мы оказали всяческое содействие и плотно работали с правоохранительными органами», - говорится в сообщении.

Сейчас дети находятся в безопасности, а их здоровью и жизни ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты сопровождают приемную семью и оказывают ей всяческую поддержку. Кроме того, на регулярной основе проверяются условия проживания подопечных детей.

В случае наличия подозрений о том, что ребенок может быть в опасности, граждан просят незамедлительно обращаться в полицию либо звонить на телефон экстренной психологической помощи — 051 (051 — с городского, 8(495)051 — с мобильного).