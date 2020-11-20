21 ноября МЦД отпразднуют первый день рождения. По этому случаю выпустят праздничные карты «Тройка». Движение по первым двум диаметрам открылось год назад. D1 «Белорусско-Савеловский» связал через Москву Одинцово и Лобню, а D2 «Курско-Рижский» соединил Нахабино и Подольск. Проект МЦД позиционируется как «наземное метро» и призван упростить и ускорить перемещение между Москвой и Подмосковьем за счет современных электричек, курсирующих с минимальными интервалами, и удобных пересадок. Однако в начале запуска пассажиры жаловались на перебои в движении, задержки поездов и путаницу с оплатой проезда. Удалось ли МЦД за год войти в график и «вписаться» в транспортную систему Москвы, узнала корреспондент РИАМО.

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Обновленные станции и теплые переходы

Линии МЦД не были построены с нуля – новый транспорт стал развиваться на базе существующей сети пригородных электропоездов, с обновлением платформ и строительством новых станций и дополнительных путей.

За прошедший год инфраструктуру многих станций обновили – знакомое всем пассажирам стояние под дождем и снегом уже в прошлом.

Например, на станции «Павшино» МЦД-2 этим летом появились крытые островки с лавочками, где можно укрыться от ветра, снега, солнца и даже зарядить телефон. Около месяца назад на платформе появился автомат с кофе. Также установили новые табло с расписанием и SOS-стелы, где тоже есть зарядки для гаджетов, как в метро. Зарядки есть и в новых поездах.

Некоторые платформы, например, «Стрешнево» (бывшая «Ленинградская»), полностью поменяли облик. Вместе с новым названием здесь установили посты с досмотром багажа, рамками и аппараты с санитайзером. Я же помню еще старую «Ленинградскую», где целым событием была покраска урн.

Появились и «теплые» переходы. Так, от метро «Тушинская» теперь гораздо удобнее идти к одноименной станции МЦД-2, летом этот переход сделали крытым, и пассажирам будет комфортнее добираться до электричек в холодное время года.

Навигация тоже заметно улучшилась. Например, на Белорусском вокзале год назад была полная неразбериха с отправлением поездов МЦД-1. Теперь здесь появилось большое информационное табло, которое сообщает, когда приедет электричка и куда отправится.

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Ловить "Иволгу"

Направление МЦД-2 пока укомплектовано новыми составами «Иволга» не полностью: примерно половина – это электрички класса «Стандарт плюс» с разноцветными креслами. Несколько пассажиров на платформе рассказали, что ждут именно «Иволгу» и специально подгадывают для этого время в расписании.

«Новые поезда – огонь, люблю в них ездить», - восторгается молодой человек. Другие пассажиры вспоминают, каким железнодорожный транспорт был 10 лет назад – не то, что сейчас.

«Я всегда ворчу на пандусы. У меня две разные коляски, и они не влезают в пандусы метро, а тут – никаких проблем. Все приспособлено, лифты на станциях работают. Тамбуры свободные и прекрасные. Так что МЦД сейчас – это мамский восторг», - говорит девушка с коляской по имени Нина.

А некоторым пассажирам МЦД-1 удается проехаться даже на двухэтажном «Аэроэкспрессе». Сейчас они курсируют от Белорусского вокзала со всеми остановками.

«Очень прикольно кататься в Одинцово на «Аэроэкспрессе», я так делаю обязательно раз в неделю, когда езжу к сестре», - делится Оксана.

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Перебои из-за ледяного дождя

Впрочем, главный вопрос, который волновал многих пассажиров с момента запуска – когда «устаканится» расписание и электрички войдут в график.

Как рассказала жительница Красногорска, таких серьезных задержек, какие были при запуске, уже нет. По ее словам, сейчас все ходит по расписанию – и МЦД, и обычные электрички. Правда, перебои все-таки случаются из-за погодных условий.

«Вчера из-за погоды были задержки, я стояла 25 минут в ожидании поезда. Но за последний год такое было в первый раз. Причем я езжу регулярно и в разное время, хотя и стараюсь избегать час пик», - рассказала девушка.

При этом обещанные интервалы движения поездов МЦД в 5-6 минут соблюдаются как раз в утренние и вечерние часы пик. Днем промежутки, как правило, больше, отмечают пассажиры.

«Лучше бы не поезда украшали, а сделали так, чтобы они приходили вовремя», - высказал пожелание один из пассажиров. Зато коротать время на платформе стало куда комфортнее, чем раньше.

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«Молились, чтобы решили проблему»

Многие жители Подмосковья довольны системой тарифов, так как МЦД позволяет сэкономить. Если раньше билет от «Павшино» до станции метро «Тушинская» стоил 24 рубля плюс 38 рублей за поездку на метро, то сейчас тариф вместе с пересадкой на метро составляет 47 рублей.

«Раньше моя поездка на электричке стоила 69 рублей и 38 рублей на метро. Поэтому тариф 47 рублей, конечно, стал для меня существенной экономией», - рассказывает Ольга, которая ездит из Одинцова в Москву.

По ее словам, еще год назад люди ездили, «как селедки в бочке».

«Мне кажется, все Одинцово молилось, чтобы решили эту проблему. С появлением МЦД-1 время от моей станции «Инновационный центр» до Белорусского вокзала – 30 минут!», - отмечает она.

Кстати, новый способ оплаты картой «Тройка», которую нужно прикладывать к турникетам при входе и выходе со станции МЦД, сократила и риски несчастных случаев. Раньше на станции «Павшино» многие прыгали с платформы, чтобы сэкономить время и деньги. Среди пассажиров ходили страшилки о тех, кто попал под поезд, несчастные случаи на железной дороге регулярно попадали в новостные сводки.

«Теперь никто здесь не прыгает. Я сама как-то стала свидетелем того, как женщина попала под поезд. Было жутко смотреть на людей, которые ради нескольких минут готовы так рисковать», - рассказывает Галина.

Единственный минус – «Тройку» по-прежнему нельзя пополнить в автоматах с помощью банковской карты, только через кассу.

«Это реально бесит, ведь я не всегда помню, сколько у меня денег на «Тройке», а в кассу всегда очередь, стоят бабульки и прочие льготники. Сейчас их меньше из-за коронавируса, но все равно опаздываешь», - делится Сергей.

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Час от двери до двери

В 2020 году на разных участках МЦД ввели в эксплуатацию 12 остановочных пунктов, а до конца года планируется открыть еще три, сообщается на сайте стройкомплекса Москвы.

Диаметры постепенно интегрируются и в систему метро. На схеме метрополитена появились линии D1 и D2, с указанием пересадок. За счет того, что некоторые станции МЦД-1 и МЦД-2 связаны с метро или станциями МЦК, время в пути экономится: не нужно делать крюки через центр Москвы и пользоваться дополнительными видами транспорта, например, маршруткой.

В частности, с открытием станции «Волоколамская» улучшилось сообщение между «синей» веткой метро и Подмосковьем.

«Я живу на «Славянском бульваре», а мои родители – в Опалихе, там у нас дача. Раньше я бы поехала до «Митино», затем пришлось бы садиться на маршрутку и ехать до «Павшино», бежать на электричку. Теперь до дачи я добираюсь за час! И это от двери до двери», - рассказывает Нина.

Кроме того, МЦД стало альтернативой во время закрытия участков метро. Например, с 26 октября по 5 ноября был закрыт участок Арбатско-Покровской линии от «Молодежной» до «Парка Победы», и пассажиры пользовались диаметрами.

«Осенью моя «Славянка» была закрыта, и тут снова на помощь пришло МЦД. Я поступила в РГГУ и пользовалась МЦД, добираясь до Белорусского вокзала, а оттуда до «Новослободской». Это было очень удобно», - добавляет Нина.

Ажиотаж спал

По словам Максима, работа которого связана с постоянными разъездами по Московскому региону, МЦД-2 – «это гениально», так как помогает существенно сэкономить и время, и силы.

«Это чудо и манна небесная! Если раньше я мог добраться до районов Красногорска только на автобусе, стоя в пробках, то сейчас, особенно через год, когда спал ажиотаж, все виды транспорта стали свободнее, да и люди стали спокойнее, поэтому я жду с нетерпением четвертый диаметр!», - говорит он.

Пока же новые линии МЦД-3 и МЦД-4 в процессе проектирования и строительства, точные даты их открытия еще не определены. По предварительной информации, D3 от Зеленограда до Раменского планируется запустить в конце 2021 – начале 2022 года. Зато уже в 2021 году планируется открыть еще 14 станций на МЦД-1 и МЦД-2.

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