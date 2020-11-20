РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Комиссия по общественным слушаниям поддержала расширение производство АО «Архбум», так как это не повлечет усиления транспортной нагрузки, сообщается в группе «Совет депутатов Городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу первый заместитель председателя совета депутатов Любовь Ушанева приняла участие в консультации по теме общественных обсуждений по обращению АО «Архбум» на улице Вишневая, 5А. Предприятие расширяет производство и обратилось за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

«Обсудив совместно с представителями комитета по строительству и архитектуре округа, заявителями и заинтересованными сторонами детали проекта, комиссия уточнила, что расширение производства не повлечет за собой нагрузку на транспортную инфраструктуру, так как предприятие использует для подвоза сырья железнодорожные пути», - говорится в сообщении.

Участники приняли решение одобрить проект.