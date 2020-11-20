РИАМО - 20 ноя. Ни одного случая заражения не выявили за сутки в четырех городских округах Московской области, всего за это время в регионе выявили 887 случаев заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

Больше всего случаев заражения в Красногорске - 126 человек.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 100 937 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1871 человек. Выздоровели и выписались 73 863 человека», - говорится в сообщении.

Ни одного случая заражения не выявили в Звездном городке, Власихе, Красноармейске, Молодежном. Один случай заражения нашли во Фрязине. По два случая Covid-19 обнаружили в Волоколамске, Истре, Дубне, Пущине, Озерах, Рошале, Серебряных Прудах, Чехове.

По три случая коронавируса — в Лосино-Петровском, Наро-Фоминске, Протвине. По четыре — в Богородском, Долгопрудном, Электростали. По пять — в Котельниках, Электрогорске. По шесть случаев инфицирования выявили в Дзержинском, Зарайске, Ивантеевке, Кашире, Краснознаменске, Реутове, Рузе, Химках.

Еще семь человек заразились в Черноголовке, по восемь случаев заражения — в Луховицах, Пушкине, Талдоме, Щелкове, по девять — в Можайске, Павловском Посаде. Также по десять случаев заражения выявили в Мытищах, Лыткарине, Домодедове.

По 11 случаев заражения выявили в Балашихе, Солнечногорске, Раменском. Еще 12 — в Шаховской, 13 — в Люберцах, по 14 — в Лобне, Орехово-Зуеве, Лотошине. Кроме того, 16 случаев заражения выявили в Шатуре, по 17 — в Клину, Одинцове, еще 19 — в Бронницах.

Также 22 случая заражения выявили в Жуковском, 27 — в Сергиевом Посаде, 28 — в Ступине, 30 — в Дмитрове, по 31 — в Серпухове, Воскресенске, 32 — в Коломне, 33 — в Ленинском. За сутки в Подольске выявили 35 случаев коронавируса, в Егорьевске — 66, а в Королеве — 73.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.