РИАМО – 20 ноя. Опрос, проведенный соцсетью «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe, показал, что 36% россиянок, которые потеряли работу в период пандемии, не нашли ее, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Онлайн-опрос провели на тему доходов женщин во время пандемии коронавируса для образовательного фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest. Цель исследования — понять, как повлияла пандемия коронавируса на заработную плату женщин в России и поиск работы для них.

«В исследовании приняли участие 1603 женщины старше 18 лет. Опрос показал, что у 61% работающих респонденток снизился ежемесячный доход. Каждая пятая женщина ответила, что теряла работу во время пандемии коронавируса — больше всего это коснулось опрошенных в возрасте 18-24 лет (30%)», - говорится в сообщении.

Среди тех, кто потерял работу в период пандемии, чуть больше трети пока ее не нашли (36%). Наиболее частая причина, которая мешала трудоустройству или затрудняла его, для женщин в возрасте 25-34 — наличие ребенка (22%), в группе респонденток старше 45 лет — возраст (49%).

В подходе к ведению семейного бюджета почти половина (45%) опрошенных отметили, что контролируют расходы частично сами, частично муж или партнер. 38% опрошенных ответили, что сами контролируют семейный бюджет. Но почти каждая десятая женщина ответила, что бюджет контролирует муж.

При этом продолжает сохраняться разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Более половины (66%) работающих опрошенных ответили, что муж или партнер зарабатывает в их семье больше.

пресс-служба «Одноклассников» пресс-служба «Одноклассников» 1 из 2

Более подробно результаты исследования обсудят эксперты во время специального круглого стола на тему «Как найти работу женщине сегодня?», который состоится 22 ноября в прямом эфире в 16:30 в официальной группе Moscow FemFest в «Одноклассниках». В круглом столе примут участие представители образовательного портала GeekBrains, школы менеджмента Avdey.info, социальной сети, а также другие спикеры.

Ранее «Одноклассники» совместно с «ВКонтакте» запустили проект «Работа в кризис» – для тех, у кого возникли сложности из-за пандемии. В его создании приняли участие преподаватели онлайн-университета Skillbox, эксперты сервиса поиска работы Worki, а также один из главных хедхантеров России и эксперт в поиске работы Алена Владимирская. Пользователям доступны несколько часов контента и возможности для поиска вакансий прямо в соцсети с помощью чат-бота «Спутник».​