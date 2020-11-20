РИАМО - 20 ноя. За минувшие сутки в Подмосковье выздоровели 525 человек после курса лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе вылечили 73 863 пациента, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

За сутки также выявили 887 новых случаев заражения Covid-19, общее число случаев инфицирования в Подмосковье составляет 100 937.

Также за сутки скончались 15 человек, за все время умер 1871 пациент.

В Подмосковье в рамках борьбы с инфекцией действует масочный режим, маски необходимо надевать в общественных местах. Также людям из группы риска по заражению не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30, а также тематический сайт — https://covid.mz.mosreg.ru/.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.