РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В микрорайоне Кузнечики Подольска обработали дороги и тротуары от наледи и посыпали песком и реагентами, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«МБУ «Подольский комбинат благоустройства» в пятницу в микрорайоне Кузнечики обработало дороги и тротуары от наледи, посыпало их песком и реагентами», - говорится в сообщении.

Посыпали тротуары вдоль четной стороны домов на улице Академика Доллежаля, бульваре 65-летия Победы, пешеходной дорожке к Никольскому храму, дорожке к детскому саду №45 «Колосок».

Сотрудники теруправления администрации мониторят обработку дорог, делают замечания управляющим компаниям, отрабатывают обращения жителей.