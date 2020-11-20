РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый и руководитель волонтерского штаба городского округа Люберцы Георгий Николаев в пятницу передали «Коробку храбрости» с подарками для пациентов детской больницы, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

«Брендированный бокс наполнили раскрасками, альбомами для рисования, карандашами, мелками, книгами, игровыми и школьными наборами и передали «Коробку храбрости» главному врачу ГБУЗ Московской области «МОЦОМД», депутату, муниципальному куратору партийного проекта «Здоровое будущее» Татьяне Мельник. Акция приурочена ко Всемирному дню ребенка и проводится в рамках реализации проекта «Единой России» «Добрая комната», - говорится в сообщении.

По словам Коханого, который выделил средства на покупку шкафа для хранения игрушек в «Доброй комнате», дети в больницах ежедневно преодолевают страх и боль.

«Иногда малышей до рева пугает простой осмотр врача. В этой коробке хранятся небольшие подарки, помогающие высушить детские слезы. Это призы за смелость. Поэтому коробка так и называется — «Коробка храбрости». Эти игрушки сделают детей, находящихся на лечении, немного счастливее и, возможно, ускорят процесс выздоровления», - отметил Коханый.

Мельник предложила всем небезучастным людям присоединиться к проекту «Добрая комната», благодаря которому у детишек есть все, чтобы они чувствовали себя почти, как дома, и даже творчески реализовывались.

Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» регулярно проводит акцию по поздравлению детей в больницах Московской области.

Всемирный день ребенка был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. Он отмечается 20 ноября как День мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.