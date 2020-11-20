РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Дом-долгострой в ЖК «Митино О2» в подмосковном Красногорске может получить заключение о соответствии в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Первый заместитель начальника Главгосстройнадзора Тамерлан Алборов совместно с инспекторами отдела надзора за строительством №2 провел итоговую проверку дома №10, расположенного на территории жилого комплекса «Митино О2» в городском округе Красногорск.

«В ходе проверки Алборов совместно с инспекторами и представителями строительной организации АО «Крокус Интернэшинл» осмотрел квартиры, технические помещения и прилегающую территорию. Вопрос о выдаче заключения о соответствии объекта проектной документации будет поднят в Главгосстройнадзоре уже в начале следующей недели», - говорится в сообщении.

Строительство объекта началось в 2016 году, договоры долевого участия оформили более 190 граждан. Однако спустя два года, застройщик ООО «Экоквартал» объявил себя банкротом. Его обязательства взял на себя «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Главгосстройнадзор держал объект на постоянном контроле. Работы велись высокими темпами без значительных нарушений и отставаний по графику. В итоге 20 октября было подано извещение об окончании строительства.

«На данный момент все работы на объекте завершены в полном объеме. В девятиэтажном жилом доме расположено 260 квартир. Во дворе проведено благоустройство – установлены детские и спортивные площадки», - заключается в материале.