РИАМО - 20 ноя. Тело несовершеннолетней девочки нашли в квартире жилого дома на западе столицы, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В пятницу в квартире жилого дома на Можайском шоссе обнаружено тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Допрашиваются соседи, также устанавливаются родственники погибшей», — сказала Иванова.

Руководитель столичного ГСУ СК Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.

По данным СМИ, 14-летняя девочка жила вместе с отцом и бабушкой. Отец девочки находился в командировке, а бабушка была в больнице.

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