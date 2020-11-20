РИАМО - 20 ноя. Сотрудники «Мособлпожспас» спасли 82-летнего пенсионера из квартиры в Серебряных Прудах, они приехали на вызов после того, как родственник мужчины обратился по номеру «Системы-112», говорится в сообщении ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Спасатели выехали на место и столкнулись с запертой дверью, которую пришлось деблокировать. После процедуры спасатели вошли в квартиру, где обнаружили обездвиженного пенсионера, который не смог подняться самостоятельно.

«Пожилой мужчина перестал отвечать на телефонные звонки и обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям. Прибыв на место вызова, дежурная смена в присутствии сотрудников полиции деблокировала дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и обнаружила в квартире пенсионера, который упал и не мог самостоятельно подняться», – отметил спасатель 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас»​ Василий Колчанов.

Старший смены добавил, что мужчину передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи. Они доставили его в Серебряно-Прудскую центральную районную больницу.