РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Ученики лицея № 23 Подольска приняли активное участие в акции «Месячник доброты» и собрали гуманитарную помощь детям-отказникам и семьям в трудной жизненной ситуации, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Учащиеся лицея №23 приняли активное участие в акции «Месячник доброты». В сборе гуманитарной помощи нуждающимся приняли участие все классы лицея. Ребята собрали предметы гигиены, памперсы, канцелярские принадлежности и многое другое для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

Часть полезных вещей передали благотворительной организации« Ничьи дети», которая оказывает помощь детям-сиротам и детям-отказникам, проходящим лечение в соматическом отделении Подольской детской городской больницы. Также передали помощь Подольскому городскому центру социальной помощи семье и детям «Семья».