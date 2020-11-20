РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 ноя. Проблему теплоснабжения микрорайона Бахчиванджи обсудили на совещании с министром энергетики Подмосковья Александром Самариным, в последние дни жители жаловались на работу отопления, теперь эта ситуация взята под контроль на областном уровне, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

За последнее время на улице Беляева произошло несколько технологических сбоев. В настоящее время все нарушения устранены, принимаются все необходимые меры по контролю за теплоснабжением микрорайона.

«Специалистами ведутся работы по мониторингу тепловых сетей и систем в МКД. Для этого в администрации городского округа Щелково создан штаб по обеспечению бесперебойной и безаварийной работы объектов теплоснабжения совместно с министерством энергетики Московской области и ФГБУ «ЦЖКУ по ВКС» министерства обороны Российской Федерации», - говорится в сообщении.

На совещании в администрации округа министр подчеркнул важность своевременного информирования жителей и скоординированной работы эксплуатирующих организаций. Ведомству, на балансе которого находятся котельные, необходимо оперативно информировать диспетчерские службы ресурсоснабжающей организации «Межрайонный Щелковский Водоканал» и администрацию округа о проведении плановых работ. Важным вопросом остается стабильное прохождение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

Подача тепла в дома осуществляется от двух источников теплоснабжения: котельной «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны и котельной ФГБУ «Центр Подготовки космонавтов им.Ю.А. Гагарина». Планируется построить в микрорайоне собственную котельную после согласования с министерством обороны, а также произвести капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Министерство энергетики Московской области будет оказать содействие в данном вопросе.