РИАМО - 20 ноя. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запустил в работу уникальный сверхпроводящий ускоритель коллайдера NICA в Дубне, в торжественной церемонии запуска принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в рамках национального проекта «Наука». Запуск коллайдера ожидается в ближайшие два-три года. В его создании участвует свыше 1 тысячи ученых из 26 стран мира.

«Опыт Дубны и Московской области, где находятся большинство наукоградов России, будет полезен и коллегам из других субъектов РФ. Это позволит нам продвинуться очень серьезно в решении тех задач инновационного развития страны, которые определил президент. Среди них — ядерные, космические, медицинские технологии, энергоэффективность, энергосбережение и многие другие задачи», — сказал Мишустин.

Комплекс NICA позволит проводить исследования по материаловедению, нано- и пикотехнологиям, биологии, электронике, медицине, криогенной и сверхпроводящей технике. Результаты исследований помогут в лечении онкологии, при переработке ядерных отходов, в тестировании микроэлектроники, в космических технологиях и в энергоэффективности.

После осмотра научного комплекса в институте прошел совет директоров градообразующих предприятий Дубны.

«Институт и предприятия, которые здесь работают — это мозг и сердце Дубны. В городском округе много ученых, очень высокий IQ, неподалеку находится особая экономическая зона. Все это конвертируется в практический результат. Сегодняшний визит Михаила Мишустина — это новый импульс развития территории», — подчеркнул Воробьев.

«Дубна» является крупнейшей ОЭЗ в России по количеству резидентов, здесь создано 4,4 тысячи рабочих мест. Суммарные инвестиции в нее составили свыше 30 миллиардов рублей. Свыше 4 миллиардов рублей — только в этом году. Правительство Подмосковья выдало 13 грантов на сумму свыше 100 миллионов рублей для поддержки комплекса.