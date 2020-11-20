РИАМО - 20 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 887 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе зафиксировали 100 937 случаев заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

Также в регионе за сутки скончались 15 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего за период пандемии умер 1871 человек. Выздоровело за сутки 525 пациентов, число вылеченных пациентов с Covid-19 в регионе достигло 73 863.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30.

В рамках борьбы с распространением инфекции в Московской области свыше 60 тысяч человек временно перешли на дистанционный формат работы. Кроме того, пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.