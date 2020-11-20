РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Свыше 5,9 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за время пандемии, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

«887 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Выявленные случаи по городским округам за минувшие сутки: 5925 (плюс 126)», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 100 937 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 871 человек. Выздоровели и выписались 73 863 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.