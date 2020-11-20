РИАМО - 20 ноя. Гособвинение попросило приговорить к 20 годам колонии бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого обвиняют в коррупции, передает «Интерфакс».

«Двадцать лет колонии строгого режима, штраф 50 миллионов рублей, а также взыскание 64 миллионов рублей — такого наказания сегодня потребовали представители Генпрокуратуры», — сказала его супруга Юлия.

Она также отметила, что скоро в прениях сторон начнет выступать сторона защиты. Дело бывшего главы района рассматривает Подольский городской суд Подмосковья.

Шестуна арестовали летом 2018 года. С 2003 года он занимал должность главы Серпуховского района (сейчас — городской округ Серпухов - ред.). Чиновника обвинили в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении особо крупной взятки.

По данным следствия, Шестун незаконно передал несколько муниципальных участков земли частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 миллионов рублей. Сам Шестун не признал вину и отверг все обвинения в свой адрес.​ В апреле 2019 года по решению суда у него изъяли в доход государства имущество почти на 10,5 миллиардов рублей.