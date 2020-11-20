РИАМО - 20 ноя. В октябре квартиры в Подмосковье оказались в среднем на 5% дороже, чем в июне, сообщил РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«По сравнению с июнем 2020 года средняя стоимость квадратного метра выросла. Новостройки стали дороже на 6%, цены предложения на вторичном рынке - на 4%», - сказал Попов.

По его словам, самые дешевые квартиры в Московской области можно приобрести в отдаленных поселках на востоке, например, в Бакшееве, Мишеронском и других. Стоимость некоторых квартир в этих поселках не достигает и миллиона рублей.

Ранее Попов сообщил, что стоимость загородной недвижимости в Московской области выросла на 7% в октябре по сравнению с июнем.