РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. В Балашихе за минувшие сутки выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2 897 случаев заражения, сообщается на сайте министерства здравоохранения региона, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 887 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 100 937 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 73 863 человека выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 1 871 человек. 2 897 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 11)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.