РИАМО - 20 ноя. Число сделок с квартирами и апартаментами, заключенными в Московском регионе по договорам долевого участия (ДДУ), в октябре составило 18,4 тысячи, в то время как в июне эта цифра равнялась 9 тысячам, сообщил РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«В июне 2020 года в Московском регионе было заключено 9 тысяч ДДУ, а в октябре этого года активность покупателей выросла более чем в два раза - до 18,4 тысячи сделок с квартирами и апартаментами на первичном рынке», — сказал Попов.

Он отметил, что спрос на квартиры и апартаменты в целом также вырос в регионе по сравнению с июнем.

Ранее Попов сообщил, что стоимость загородной недвижимости в Московской области выросла на 7% в октябре по сравнению с июнем.