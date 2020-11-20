РИАМО - 20 ноя. Российский рэпер Natan записал песню «#ямыдзюба», которой решил поддержать футболиста Артема Дзюбу из-за недавнего скандала с утекшим видео, сообщает Газета.ru.

Ранее в соцсетях появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Из-за этого его исключили из ноябрьских матчей сборной России, а также лишили капитанской повязки.

«Разгром России еще раз доказывает, что пора вернуть капитана в сборную», — написал на своей странице в Instagram музыкант.

Ранее многие представители шоу-бизнеса встали на защиту российского футболиста.