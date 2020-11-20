РИАМО - 20 ноя. После начала снегопада в столице коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработки мостов, тоннелей, набережных, эстакад и путепроводов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

На отдельных участках МКАД, а также в новой Москве организовано дежурство тягачей. Кроме того, противогололедными материалами обрабатывают тротуары и дворы.

«Через два часа после начала снегопада коммунальные службы приступят к проведению сплошного подметания проезжей части с последующей противогололедной обработкой», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам соцсферы и парковкам.

Горожан попросили быть внимательнее на улице и соблюдать правила личной безопасности. Автолюбителей призвали быть аккуратными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Осадки и ветер с порывами до 16 метров в секунду сохранятся до 06:00 21 ноября. Прирост снега в отдельных районах может составить до восьми сантиметров.