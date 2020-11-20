РИАМО - 20 ноя. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова посетила Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи и Жостовскую фабрику декоративной росписи, которые расположены в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Московская область славится богатством народного искусства. Как только позволит нам эпидемиологическая ситуация – в декабре или январе - в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка народных художественных промыслов. Сейчас идет подготовка. Экспозиция покажет, что промыслы - это не архаично, а современно и модно, это единичные вещи ручной работы», - сказала Виртуозова.

На выставке представят историю промысловых производств в Московской области, в мультимедийных форматах презентуют образцы продукции. Кроме того, состоятся дискуссионные и образовательные мероприятия.

Виртуозова вручила благодарности 22 сотрудникам Федоскинской фабрики за большой вклад в развитие художественных промыслов и высокий профессионализм. В ходе поездки также состоялось обсуждение мер поддержки предприятий народных промыслов.

«Проблема народных промыслов существует, это ни для кого не секрет. Мы посетили Федоскино и Жостово - абсолютно разное состояние. Необходимо найти выход из непростой ситуации Федоскина. Мы не имеем права утратить этот уникальный промысел, будем оказывать поддержку», - отметила Виртуозова.

Федоскинская миниатюра представляет собой лаковую живопись масляными красками на папье-маше. Промысел сложился в конце XVIII века в селе Федоскино. Сейчас предприятие выпускает шкатулки, панно, делает изделия по заказу. На одно изделие уходит 4-6 месяцев.

Жостовская фабрика декоративной росписи располагается в деревне Жостово. Первые упоминания о знаменитых подносах встречаются в 1839 году. После банкротства в 2014 году новые собственники инвестируют средства в сохранение уникального промысла. Сейчас предприятие активно возрождается.