РИАМО - 20 ноя. На строительство сетей водоснабжения в Дзержинском объявлен аукцион, который предполагает выполнение строительно-монтажных работ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство сетей водоснабжения в городе Дзержинский», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

О том, что аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения от вводно-распределительного устройства до точки А, по адресу: Московская область, город Дзержинский, в районе поймы Москвы-реки», будет проведен в электронном формате, стало известно из извещения, опубликованного в Единой информационной системе в сфере закупок.

Строительство ведется в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Оно финансируется за счет средств из Федерального бюджета, а также бюджетов Подмосковья и городского округа Дзержинский.