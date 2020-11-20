РИАМО - 20 ноя. С 21 ноября на год для пассажиров закроется вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии московского метро, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«При этом станция продолжит работу — здесь будут по-прежнему останавливаться поезда. Войти и выйти можно будет только через станцию «Менделеевская», — говорится в сообщении.

Также здесь можно будет пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

На станции планируют отреставрировать вестибюли, установить новые эскалаторы, добавив еще один. Всего их будет четыре. Те, что установлены на станции сейчас, служат с 50-х годов прошлого века.

На время ремонта пассажирам будут доступны соседние станции — «Белорусская», «Маяковская» и «Достоевская».