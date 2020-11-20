РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Во время проверки в аптеках городского округа Люберцы наличие и стоимости отечественного лекарства от Covid-19 партийцы выявили отсутствие препаратов, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

На текущей неделе активисты партийного проекта «Народный контроль» проверили наличие и стоимость разрешенного для амбулаторного лечения отечественного лекарства от Covid-19 «Фавипиравир». Препарат реализуется в аптеках под торговыми наименованиями: «Арепливир», «Коронавир», «Авифавир».

«Во время проверки аптек на улицах Митрофанова и Урицкого было зафиксировано отсутствие препарата. Эта информация передана в управление торговли администрации городского округа Люберцы», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Люберцы, муниципальный куратор партийного проекта «Народный контроль» Александр Шлапак.

По его словам, за последние месяцы депутатами разных уровней, партийцами и активистами МГЕР в Люберцах проведено порядка 10 рейдов в рамках «Народного контроля». Проверялись масочный режим в транспорте, наличие возможности безналичной оплаты в автобусах и маршрутках, соблюдение мер безопасности в общественных местах и кафе, наличие масок, антисептиков и определенных лекарственных препаратов в аптеках.

«Эпидемиологическая ситуация меняется, сейчас нам всем стоит более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Масштабная акция контроля соблюдения ограничений и мер противодействия распространения коронавирусной инфекции, в которой задействовано около 1 тысячи волонтеров, организована по всей Московской области», - подчеркнул Шлапак.

Он отметил, что рейды проходят регулярно по жалобам, поступающим в общественные приемные регионального и местного отделений партии «Единая Россия». Мы провели большую работу на территории Люберец. Все установленные нарушения и замечания взяты на контроль администрации муниципалитета.