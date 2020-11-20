РИАМО - 20 ноя. Поезда Центральной пригородной пассажирской компании с начала 2020 года перевезли свыше 523 тысяч детей, из которых наибольшее количество пассажиров отправилось в путешествие на Ярославском направлении – свыше 116 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Юные пассажиры отправлялись в путешествие также и на Казанском направлении. Более 104 тысячи пассажиров поставили это направление на вторую строчку рейтинга по популярности среди детей. На третьем месте расположилось Горьковское, по которому проехало свыше 50 тысяч детей.

«Чаще всего маленькие пассажиры путешествовали в августе – более 112 тысяч раз, меньше всего в апреле – почти 4,5 тысячи», – говорится в сообщении.

В поездах компании дети до пяти лет ездят бесплатно, а для пассажиров в возрасте от пяти до семи лет предусмотрен детский тариф.

Если ребенок до пяти лет не занимает отдельное место в скором пригородном поезде с местами для ребенка, то на него оформляется безденежный билет. Если же место в «Экспрессе» все-таки необходимо, то придется оформить билет по детскому тарифу, а на детей старше семи лет билеты оформляются по взрослому тарифу.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты предусмотрено правилами проезда в транспорте компании. И маски, и перчатки можно приобрести у кассиров-контролеров во время поездки или билетных кассах на станциях ЦППК.