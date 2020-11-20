РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 ноя. В Домодедове возле школы на улице Советская и автодороге Каширское шоссе - «Санаторий Подмосковье» установили светофоры нового типа, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Около школы на улице Советская и на автомобильной дороге Каширское шоссе – «Санаторий Подмосковье» установлены светофоры нового типа», - говорится в сообщении.

Новые светофоры проецируют предупреждающие знаки на дорогу.