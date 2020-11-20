РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Полицейские подмосковного Подольска задержали 47-летнего иностранца за хранение боеприпасов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома на улице Советской задержали 47-летнего ранее судимого уроженца одной из республик ближнего зарубежья, проживающего на территории Подольска.

«В результате личного досмотра сотрудники полиции изъяли предметы, схожие с патронами, в количестве 30 штук. По результатам исследования установлено, что патроны относятся к категории боеприпасов и пригодны для стрельбы, калибром 5,45 миллиметра», - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.