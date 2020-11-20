РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Разыскиваемого в Люберцах Савелия Роговцева, пропавшего 28 сентября, нашли живым, сообщается на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Семилетний мальчик пропал 28 сентября в поселке Горки Владимирской области. Его искали в подмосковных Люберцах, Котельниках и Дзержинском. По задачам отряда «ЛизаАлерт» пешими группами пройдено более 10 тысяч километров. Всего отснято и проверено при помощи специальной нейросети, а также добровольцами более около 44 тысяч снимков, а площадь отсмотренной территории составляет около 25 квадратных километров.

«19 ноября произошло настоящее чудо: спустя столько дней поисков Роговцев Савелий был найден живым! Мы благодарим всех, кто принял участие в поиске! На данный момент ведется следствие. Ребенок передан родителям, теперь он снова дома, со своей семьей», - говорится в сообщении.