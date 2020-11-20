РИАМО - 20 ноя. Продолжительный снегопад накрыл днем в пятницу Москву и большую часть Московской области, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

Температура в столице колеблется около нуля градусов. По данным сервиса, снег с дождем будут идти в мегаполисе еще как минимум два часа.

В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, налипания мокрого снега, гололеда и порывистого ветра.

Ранее синоптики сообщили, что атмосферный фронт с волнами подойдет к Москве с запада. В предстоящие выходные время от времени город будет засыпать снегом. Всего в субботу и воскресенье может выпасть от 2 до 5 сантиметров снега.

Также метеорологи предупредили, что в начале новой недели на территории Москвы ожидается ледяной дождь, который может продолжаться несколько суток.