РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. Молодогвардейцы и депутаты Балашихи подарили медикам поликлиники №4 чайные наборы в рамках акции «Спасибо врачам», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция «Спасибо врачам» стартовала этой весной при поддержке партии «Единая Россия». За это время подмосковным врачам передали более 16 тысяч чайных наборов, в том числе больше 1,3 тысячи — в Балашихе. Каждый муниципалитет выбирает свой способ сказать медицинским работникам слова благодарности за ежедневную работу в условиях пандемии - дарят цветы, средства индивидуальной защиты, привозят обеды, оказывают посильную помощь.

«Кто-то организовывает пикеты, кто-то разворачивает плакаты. Мы решили поблагодарить врачей иным образом — купить им небольшие подарки к чаю. Врачи и медсестры — большие молодцы. Мы надеемся, что наша частичка добра порадует наших медиков», — сказал лидер балашихинских молодогвардейцев Алексей Егоров.

В подарочные наборы вошли сладости, чай и кофе. Вместе с молодогвардейцами врачам их вручили депутаты Балашихи Александр Евсюткин и Антон Орешков.

По словам Евсюткина, пандемия коронавируса затянулась. Врачи работают с повышенной нагрузкой, на них лежит огромная ответственность. Они каждый день находятся в зоне риска.

«Акция «Спасибо врачам», хоть и капля в море, но по таким крупинкам добрые дела как раз и делаются. Наши медики ― настоящие герои!» — подчеркнул Евсюткин.