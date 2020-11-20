РИАМО - 20 ноя. В следующем году в столице начнется переселение около 29 тысяч человек по реновации, этого удалось добиться благодаря активному строительству в рамках программы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы​.

«На сегодня уже построено 75 домов, еще 175 находятся в стадии возведения и чуть меньше сотни в проектировании. Такие темпы работ позволят выполнить программу реновации в полном объеме и в заявленные сроки», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день работы ведутся почти во всех районах города. В той или иной форме работы ведутся на 472 площадках. В то же время продолжается подбор новых стартовых площадок.

На реализацию программы реновации в ближайшие три года будет выделено 316 миллиардов рублей.

«За это время для расселения участников программы реновации будет построено 3,8 миллиона квадратных метров жилья», — добавил Бочкарев.

Программу реновации жилфонда в Москве утвердили летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 миллиона москвичей.