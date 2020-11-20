РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Главный врач городской больницы №2 подмосковного Красногорска Владимир Винокуров поздравил врачей-педиатров с профессиональным праздником.

«Дорогие педиатры! Поздравляем вас с Международным праздником детских врачей! Лечить людей - одно из важнейших предназначений, а лечить детей - самая трепетная и ответственная миссия», - написал Винокуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

От себя и коллектива лечебного учреждения он пожелал коллегам любви и благополучия в семье, крепкого здоровья.

«Пусть ваш труд приносит вам радость!» - заключил Винокуров.

День педиатра празднуют в ту же дату, что и Всемирный день ребенка - 20 ноября.