РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с волонтерским штабом «Единой России» окажет помощь в приобретении продуктового набора многодетной маме из Балашихи, обратившейся к нему за помощью в ходе дистанционного приема, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

К Ефимову в ходе дистанционного приема обратилось четыре человека. Среди них - многодетная мама Людмила Пищаленко с улицы Авиарембаза, которая рассказала, что находится на самоизоляции, и попросила оказать помощь в приобретении продуктового набора.

«Вместе с волонтерским штабом «Единой России» на следующей неделе отработаем просьбу. Многодетной семье будет оказана помощь», - сказал Ефимов.

Ирина Смолина с улицы Новослободской поделилась, что в двухкомнатной квартире проживает она с детьми и две ее сестры (также с детьми) - всего 11 человек.

Депутат оперативно связался с Правовым управлением администрации Балашихи и сообщил заявительнице, что она и ее сестры уже стоят в очереди на улучшение жилищных условий, их семья седьмая в списке.

«Вам необходимо также поставить в очередь всех детей, предоставив необходимый пакет документов в отдел приватизации и оформления договоров», - пояснил Ефимов.

Еще два звонка поступило по вопросу оказания материальной помощи.

«В этом году данная программа, которая реализуется в рамках закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2020 год» уже завершена. Новый закон сформирован и заработает после его принятия с начала 2021 года. Заявления на матпомощь можно будет приносить в январе», - подчеркнул Ефимов.

Очередной дистанционный прием жителей областной депутат проведет 23 ноября с 9:30 до 10:30 по телефону: 8 (495) 522-61-00.