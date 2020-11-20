РИАМО - 20 ноя. Гроб с телом режиссера, народного артиста РФ Романа Виктюка вынесли из его театра под громкие аплодисменты, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Прощание с режиссером прошло в театре Романа Виктюка в Москве. Овации не смолкали до отъезда катафалка.

Виктюк скончался 17 ноября на 85-м году жизни. Похороны состоятся во Львове.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Виктюк начал ставить спектакли в Москве в 1975 году. Всего он режиссировал более 200 спектаклей.​ Среди самых известных его работ — «Служанки» и «М. Баттерфляй».