РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В Подольске комиссия приняла ряд отремонтированных подъездов многоквартирных домов, для некоторых потребовалась повторная приемка, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ|Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

19 ноября представители МКУ «Окружное хозяйство», ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» совместно с управляющими организациями провели комиссионную приемку подъездов после ремонта.

«Проверили подъезды №№1-4 дома №6 на улице Гайдара МУП «ЖПЭТ №2», их приняли без замечаний. В подъездах №№5 и 6 дома №16 на улице Юбилейной МУП «ДЕЗ» ремонт выполнен качественно, подъезды приняты без замечаний», - говорится в сообщении.

В приемке подъездов №№5 и 6 дома №17Б на улице Циолковского принял участие депутат Московской областной думы Павел Максимович. Ранее подъезд №6 не приняли из-за замечаний к качеству работ. В настоящее время замечания устранили и при повторной приемке его приняли. Также подъезд №5 приняли без замечаний.

Жители выразили благодарность управляющей компании МУЖРП №9 за работы по ремонту подъезда. В доме продолжают ремонт в остальных подъездах.

В связи с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и вводимыми в весеннее и летнее время ограничениями управляющие организации отремонтировали не все запланированные в 2020 году подъезды. Работы по ним перенесли на 2021 год.