РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Пожилые жители подмосковных Люберец каждую пятницу смогут в онлайн-формате заниматься с инструктором скандинавской ходьбой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Спортивные занятия для жителей старшего возраста в рамках программы «Активное долголетие» продолжаются в режиме онлайн.

«Под руководством инструктора по скандинавской ходьбе Ирины Арсентьевой жители занимаются каждые понедельник и пятницу в режиме видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Идентификатор конференции: 786 3312 1953. Начало занятий в 10:00», - говорится в сообщении.

Спортивный инструктор Лариса Прибыткова также проводит онлайн-занятия по общей физической подготовке каждые понедельник, среду и пятницу в Instagram-аккаунте aktivnoe_dolgoletie_lub. Начало в 11:00.

Присоединиться к тренировкам могут все желающие.

Программа «Активное долголетие» действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей.