РИАМО - 20 ноя. Сроки проведения итогового сочинения и собеседования для выпускников 11 классов изменились, испытания можно будет пройти не раньше 5 апреля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Мы дополнительно сообщим точную дату проведения в ближайшее время», — написала Каклюгина в своем Instagram.

Она добавила, что если неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохранится, собеседование для выпускников девятых классов будут проводить в дистанционном формате.

«Собеседование пройдет по расписанию: 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года»,— отметила министр.