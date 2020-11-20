РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Жителей Подольска попросили на паркуемых во дворах автомобилях оставлять на лобовом стекле номера телефонов, чтобы их могли предупредить о расчистке двора от снега, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и собственники ЖК «Весенний»! Начинается период расчистки дворовых территорий от снега. Убедительная просьба оставлять на лобовом стекле номер телефона владельца авто, это значительно ускорит проведение работ», - говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что в ЖК регулярно возникают сложности проезда во дворах из-за большого скопления автотранспорта.



